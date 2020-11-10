МИД России положительно оценил признание Азербайджаном вины за сбитый российский вертолет Ми-24
В Министерстве иностранных дел России дали комментарий по поводу ЧП с российским боевым вертолетом Ми-24. Он был сбит над территорией Армении азербайджанской стороной.
«Тот факт, что Баку незамедлительно признал свою вину, оцениваем позитивно», — приводит RT слова заявления ведомства.
Азербайджанская сторона обещала провести расследование и наказать виновных в произошедшем.
Ранее сообщалось, что российский вертолет сбили в зоне конфликта Армении и Азербайджана.Происшествия
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