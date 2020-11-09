СМИ: российский вертолет сбит в зоне конфликта Армении и Азербайджана
Российский боевой вертолет подбили на территории Армении, сообщает Sputnik Armenia со ссылкой на источник в российских Вооруженных Силах.
Вертолет был сбит со стороны азербайджанской автономной республики Нахижджеван, передает агентство.
Подробности происшествия не указываются.
Напомним, с конца сентября конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе вылился в открытое противостояние. Полноценные боевые действия начались в буферных районах, азербайджанские военные стали обстреливать позиции вооруженных сил непризнанной республики и теснить их вглубь территории.Происшествия
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Надеюсь, что российские летчики живы.