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Происшествия

СМИ: российский вертолет сбит в зоне конфликта Армении и Азербайджана

18:56, 09.11.2020 1
СМИ: российский вертолет сбит в зоне конфликта Армении и Азербайджана
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Российский боевой вертолет подбили на территории Армении, сообщает Sputnik Armenia со ссылкой на источник в российских Вооруженных Силах.

Вертолет был сбит со стороны азербайджанской автономной республики Нахижджеван, передает агентство.

Подробности происшествия не указываются.

Напомним, с конца сентября конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе вылился в открытое противостояние. Полноценные боевые действия начались в буферных районах, азербайджанские военные стали обстреливать позиции вооруженных сил непризнанной республики и теснить их вглубь территории.

Происшествия
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:12
    Война это плохо.
    Надеюсь, что российские летчики живы.
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