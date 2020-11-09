Новости происшествий

20:48 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Минобороны РФ подтвердили крушение российского боевого вертолета Ми-24 «Крокодил»

19:37, 09.11.2020
В Минобороны РФ подтвердили крушение российского боевого вертолета Ми-24 «Крокодил»
Фото: rostec.ru

В Минобороны РФ подтвердили: в Армении был сбит российский военный вертолет. По предварительным данным речь идет о Ми-24 «Крокодил».

По оценке военных, вертолет сбили с земли из переносного зенитно-ракетного комплекса.

«Командованием 102-й военной базы России ведется разбирательство по установлению принадлежности стрелявших по упавшему российскому вертолету», — цитирует сообщение российского военного ведомства издание «Подъем».

Вертолет был сбит, когда сопровождал автоколонну военной базы РФ в Армении. Два члена экипажа погибли, третьего доставили на аэродром с травмами средней тяжести.

Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем