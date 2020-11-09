В Минобороны РФ подтвердили крушение российского боевого вертолета Ми-24 «Крокодил»

В Минобороны РФ подтвердили: в Армении был сбит российский военный вертолет. По предварительным данным речь идет о Ми-24 «Крокодил».

По оценке военных, вертолет сбили с земли из переносного зенитно-ракетного комплекса.

«Командованием 102-й военной базы России ведется разбирательство по установлению принадлежности стрелявших по упавшему российскому вертолету», — цитирует сообщение российского военного ведомства издание «Подъем».

Вертолет был сбит, когда сопровождал автоколонну военной базы РФ в Армении. Два члена экипажа погибли, третьего доставили на аэродром с травмами средней тяжести.

