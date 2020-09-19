Первые, Всероссийские, уличные. Как в Казани стартовал Urban Games

Сегодня - день старта Первых всероссийских уличных игр в Казани. В новом экстрим-парке «Урам» собрались 45 судей и почти 800 спортсменов из Владивостока, Хабаровска, Калининграда, Смоленска, Перми, Волгограда, Чебоксар, Екатеринбурга, Воронежа, Ижевска, Самары, Тюмени, Москвы, Саратова, Уфы, Ульяновска, Ленинградской области и, конечно, из Альметьевска, Зеленодольска, Казани — всего более 20 городов отметились на Urban Games.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым