Первые, Всероссийские, уличные. Как в Казани стартовал Urban Games

Сегодня - день старта Первых всероссийских уличных игр в Казани. В новом экстрим-парке «Урам» собрались 45 судей и почти 800 спортсменов из Владивостока, Хабаровска, Калининграда, Смоленска, Перми, Волгограда, Чебоксар, Екатеринбурга, Воронежа, Ижевска, Самары, Тюмени, Москвы, Саратова, Уфы, Ульяновска, Ленинградской области и, конечно, из Альметьевска, Зеленодольска, Казани — всего более 20 городов отметились на Urban Games.