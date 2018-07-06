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Компания из ОАЭ инвестирует в проект «Кортеж»

14:59, 06.07.2018
Компания из ОАЭ инвестирует в проект «Кортеж»
Фото: kremlin.ru

Холдинг Tawazun из ОАЭ планирует инвестировать в производство автомобилей проекта «Кортеж», который теперь называется Aurus. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Мы сегодня переходим на новый этап по проекту «Кортеж», он теперь называется Aurus. Мы сегодня будем с вами свидетелями подписания соглашения об инвестициях компании Tawazun в этот проект в части его дальнейшего развития», — сказал он.

Глава Минпромторга добавил, что Tawazun получит порядка 30% в проекте Aurus, 60% останутся у НАМИ и около 5% у Sollers, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что создатели президентского «Кортежа» взяли в качестве прототипа ЗИС-110.

ПромышленностьМашиностроение
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