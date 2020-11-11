Квартальнов рассказал, когда смогут сыграть Зарипов, Билялов и Галимов

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал о сроках возвращения на лед травмированных игроков. Также рулевой казанцев сообщил, когда вернется в состав капитан команды Данис Зарипов.

«Билялова, я думаю, надо немного подождать. В этом месяце его увидим. Галимова, наверное, чуть попозже. Хенкель, может быть, сыграет в следующем матче. Зарипов? Он будет играть в следующем матче», — сказал Квартальнов.

Фото: ak-bars.ru

Кроме этого, тренер «барсов» отметил, что готов доверять больше времени нападающему Илье Сафонову, который ранее выиграл вместе со сборной России Кубок Карьяла.

Напомним, накануне «Ак Барс» в гостях уверенно обыграл нижегородское «Торпедо» (6:2).