«Ак Барс» обыграл в гостях «Торпедо» в матче КХЛ, Глухов оформил дубль

«Ак Барс» в гостях обыграл нижегородское «Торпедо» (6:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе казанского клуба дублем отметился Михаил Глухов. Также по одной шайбе забросили Даниил Журавлев, Найджел Доус, Дмитрий Юдин и Никита Бурмистров.

Фото: ak-bars.ru

У нижегородцев голы забивали Сергей Гончарук и Иван Чехович.

Таким образом, «Ак Барс» взял реванш за поражение в сентябре, когда казанцы уступили «Торпедо» со счетом 2:4.

Отметим, что у казанцев не играл Данис Зарипов, отправившийся с командой на выездную серию.

«Тoрпедo» (Нижний Новгород) — «Ак Барс» (Казань) — 2:6 (1:2, 1:1, 0:3)

Голы:

1:0 — Гончарук (Белевич, 04:26);

1:1 — Глухов (Юдин, 07:20);

1:2 — Журавлев (Тихонов, Да Коста, 12:06);

1:3 — Юдин (Тихонов, 24:21);

2:3 — (Миле, 27:13, 5х3);

2:4 — Глухов (Рукавишников, Бурмистров, 46:29)%;

2:5 — (Да Коста, Азеведо, 55:42);

2:6 — Бурмистров (56:56).