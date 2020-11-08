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Сборная России выиграла Кубок Карьялы, обыграв Чехию со счетом 3:0

18:25, 08.11.2020
Сборная России выиграла Кубок Карьялы, обыграв Чехию со счетом 3:0
Фото: fhr.ru

Сборная России обыграла Чехию (3:0) в матче третьего тура хоккейного Евротура Кубок Карьяла.

Российская команда забросила три безответных гола, авторами которых стали Амиров, Чинахов и Афанасьев. Для форварда «Салавата Юлаева» шайба стала рекордной — Амиров забил во всех первых трех матчах за сборную.

Благодаря этой победе команда Ларионова показала стопроцентный результат и стала победителем турнира.

Сборная Чехии — Сборная России — 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)
Голы:
0:1 — 18, Амиров (Чайка, Чинахов);
0:2 — 20, Чинахов (Сафонов);
0:3 — 28, Афанасьев (Мухамадуллин, Подколзин).

СпортХоккей
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