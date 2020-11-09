В Челнах ответственность за соблюдение масочного режима на транспорте возложили на водителей и кондукторов

В Набережных Челнах ответственность за соблюдение масочного режима в общественном транспорте возложили на водителей и кондукторов. Об этом сообщает городское Управление информационной политики и по связям с общественностью.

«Кондукторы и водители несут личную ответственность за наличие в салонах пассажиров без масок», — заявил начальник управления хозяйства и жизнеобеспечения населения Челнов Салават Ситдиков.

По его словам, нахождение в транспорте «безмасочника» — это основание для остановки движения. Экипажи автобусов и трамваев должны требовать от пассажиров соблюдения масочного режима.

Фото: Илья Репин (архив)

Напомним, что в Набережных Челнах пассажиропоток в общественном транспорте снизился на 8,8% по сравнению с прошлым годом.

