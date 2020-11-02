В Челнах пассажиропоток в общественном транспорте снизился на 8,8%

В Набережных Челнах пассажиропоток в общественном транспорте города снизился на 8,8% по сравнению с прошлым годом. Такие данные на совещании в мэрии города привел первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.

В период с октябрь 2019 года по октябрь 2020 года пассажиропоток в трамваях снизился на 12,1% — с 53 050 до 46 653 человек в день. В автобусах на 5,4% — с 51 615 до 48 839 человек в день, передают «Челнинские известия».

nabchelny.ru

Ранее председатель Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана (АТП РТ) Сергей Темляков предположил, что в Казани могут обанкротиться несколько перевозчиков. Это связано с падением пассажиропотока из-за пандемии коронавируса.

