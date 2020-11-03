«Нижнекамскнефтехим» передаст Нижнекамской районной больнице оборудование и материалы на 20 млн рублей

ПАО «Нижнекамскнефтехим» закупило дорогостоящее медицинское оборудование и материалы для Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы. Общая стоимость закупок составила порядка 20 млн рублей. Оборудование и материалы, предназначенные для лечения больных коронавирусной инфекцией, передадут медикам в начале ноября.

В перечне — два аппарата ИВЛ, эндоскопическое оборудование для бронхоскопии, микроконвесный полостной датчик УЗИ для сканирования легких, редукторы для кислородных баллонов, баллоны для медицинских газов для насыщения кислородом пациентов, шесть аппаратов ЭКГ, пять ультрафиолетовых бактерицидных облучателей-рециркуляторов, питательные зоны для отделения реанимации и интенсивной терапии, а также увлажнители кислорода, флуометры, бесконтактные термометры, назальные катетеры, маски для неинвазивной вентиляции и другие материалы.

В мае «Нижнекамскнефтехим» передал НЦРМБ оборудование и материалы на сумму порядка 8 млн рублей, а также более 71 тысячи защитных масок. Средства индивидуальной защиты были выпущены на производственной линии дочерней компании «Полиматиз».

Кроме того, «Нижнекамскнефтехим» организовал для врачей, работающих в «красной зоне», в период с апреля по июнь полноценный отдых после тяжелых смен на базе ведомственного детского оздоровительного лагеря «Юность». Для медиков были созданы все условия для комфортного проживания: четырехразовое бесплатное питание, досуг и прогулки.

Весомая помощь «Нижнекамскнефтехимом» оказывается и другим медицинским учреждениям. С начала объявления пандемии компания поддерживает медицинский персонал, находящийся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, и выражает им свою благодарность.