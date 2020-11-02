Отделения «Почты России» в Казани изменят график работы

С 3 по 6 ноября отделения «Почты России» в Казани будут работать по измененному графику. Об этом сообщает пресс-служба исполкома Казани.

3 и 5 ноября почтовые отделения сократят рабочий день на 1 час. А 4 и 6 ноября отделения почтовой связи будут закрыты для посетителей. Изменения в работе связаны с празднованием Дня народного единства РФ и Дня Конституции РТ.

Для доставки пенсий будет установлен другой режим работы.

Ранее сообщалось, что работников почты в Татарстане научат применять огнестрельное оружие.

