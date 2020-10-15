Работников почты в Татарстане научат применять огнестрельное оружие

На портале госзакупок появился тендер на оказание образовательных услуг по программам подготовки работников органов почтовой связи для работы в условиях, связанных с ношением и применением огнестрельного оружия и специальных средств.

Кроме того, предусмотрены образовательные услуги по программам «Учебно-тренировочные стрельбы» для нужд УФПС «Татарстан почтасы» и «Периодическая проверка работников органов почтовой связи для работы в условиях, связанных с ношением и применением огнестрельного оружия и специальных средств».

kzn.ru

Согласно техзаданию , огневая подготовка, проверка на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением оружия и специальных средств, а также учебно-тренировочные стрельбы должны проводиться в стрелковом тире.



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