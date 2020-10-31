Главное о коронавирусе на 31 октября: прогноз по пику заболеваемости, пожилые испытатели вакцины
Женские вагоны метро
За последние сутки в Татарстане подтвердились 43 новых случая коронавируса, из них один завозной, 42 — контактные. Таким образом, на утро 31 октября в республике выявили уже 8 417 случаев заражения COVID-19.
Выздоровели в РТ за весь период 7 486 человек, в том числе 47 за минувшие сутки. Всего умерли 110 пациентов.
- На сайте Change.org появилась петиция с предложением запустить в метро женские вагоны. По мнению автора, мера позволит снизить риски заражения коронавирусом. Девушка, ссылаясь на некие данные Роспотребнадзора, считает, что женщины больше подвержены риску заразиться, а значит, им грозит большая опасность, чем мужчинам, так как они заражаются чаще.
- Из-за ОРВИ в Татарстане на карантин закрыты 38 классов.
- В Казани вынесли приговор мужчине, которые торговал в интернете комплектами незарегистрированных тестов для диагностики COVID-19. Ему вынесено наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей.
Массовая вакцинация начнется в конце 2020 года
За последние сутки в России выявлено 18 140 новых случаев коронавируса, выздоровели 14 854 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 1 618 116 человек, а выздоровевших — до 1 215 414 человек.
Зафиксировано 334 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 27 990 человек.
В России на сегодняшний день проведено более 60,4 млн тестов на коронавирус, в том числе 582 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 380,2 тыс. человек.
- Пик заболеваемости коронавирусом в России придется на середину ноября — Роспотребнадзор.
- Президент России Владимир Путин выразил надежду, что массовая вакцинация начнется в конце 2020 года.
- В Минпромторге РФ сообщили о нехватке медицинского кислорода для ковидных госпиталей в 22 регионах страны. При этом производители готовы покрыть спрос на 100%.
- Первая группа добровольцев пожилого возраста получила дозу вакцины против коронавируса «Спутник V».
- Главный врач медицинского центра «Лидер медицины», вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что один заболевший сотрудник может заразить до 60—90% коллег при работе в общем помещении. Он призвал работодателей обеспечить социальную дистанцию в офисах.
- Примерно треть россиян начала закупать товары впрок, опасаясь нового карантина.
- Миллиардер Алишер Усманов пожертвовал итальянскому региону Сардиния 500 тыс. евро на борьбу с коронавирусом.
ЕС отказался от российской вакцины
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 45 029 008 человек, 1 181 108 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (9 047 194). На второй строчке — Индия (8 137 119), на третьей — Бразилия (5 516 658 ). Россия на четвертом месте (1 618 116), на пятом — Франция (1 377 347).
Больше всего смертей зафиксировано в США (229 708). За ними следуют Бразилия (159 477 ), Индия (121 641 ), Мексика (91 289 ) и Великобритания (46 319).
- Еврокомиссия пригрозила Венгрии санкциями из-за переговоров о российской вакцине от коронавируса.
- В ВОЗ обеспокоились долгосрочными последствиями коронавируса для здоровья людей. После перенесенной болезни у людей проявляются утомляемость, кашель, затруднения в дыхании, воспаления и поражения основных органов, включая легкие и сердце, в течение долгого времени.
- Препараты от коронавируса, произведенные в России и Китае, никогда не войдут в стратегию по вакцинации стран Европейского союза, сообщил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
- Чемпион мира по футболу 1986 года Диего Марадона верит, что от пандемии коронавируса мир спасет российская вакцина.
- Мексиканский миллиардер Рикардо Салинас Плиего, который входит в список Forbes, вылечился от коронавируса и пообещал раздать клиентам своего банка 1 млн песо (около 3,7 млн рублей).
- Эксперты из Испании выявили, что 82% пациентов, зараженных коронавирусом, имеют дефицит витамина D.
- Американские ученые выяснили, что коронавирус может проявляться раздражением на пальцах ног.
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