Главное о коронавирусе на 31 октября: прогноз по пику заболеваемости, пожилые испытатели вакцины

Женские вагоны метро

За последние сутки в Татарстане подтвердились 43 новых случая коронавируса, из них один завозной, 42 — контактные. Таким образом, на утро 31 октября в республике выявили уже 8 417 случаев заражения COVID-19.



Выздоровели в РТ за весь период 7 486 человек, в том числе 47 за минувшие сутки. Всего умерли 110 пациентов.

На сайте Change.org появилась петиция с предложением запустить в метро женские вагоны. По мнению автора, мера позволит снизить риски заражения коронавирусом. Девушка, ссылаясь на некие данные Роспотребнадзора, считает, что женщины больше подвержены риску заразиться, а значит, им грозит большая опасность, чем мужчинам, так как они заражаются чаще.

Фото: Максим Платонов

Из-за ОРВИ в Татарстане на карантин закрыты 38 классов.

В Казани вынесли приговор мужчине, которые торговал в интернете комплектами незарегистрированных тестов для диагностики COVID-19. Ему вынесено наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей.



Массовая вакцинация начнется в конце 2020 года

За последние сутки в России выявлено 18 140 новых случаев коронавируса, выздоровели 14 854 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 1 618 116 человек, а выздоровевших — до 1 215 414 человек.



Зафиксировано 334 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 27 990 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 60,4 млн тестов на коронавирус, в том числе 582 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 380,2 тыс. человек.

Пик заболеваемости коронавирусом в России придется на середину ноября — Роспотребнадзор.

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что массовая вакцинация начнется в конце 2020 года.

В Минпромторге РФ сообщили о нехватке медицинского кислорода для ковидных госпиталей в 22 регионах страны. При этом производители готовы покрыть спрос на 100%.

Фото: sochi.com

Первая группа добровольцев пожилого возраста получила дозу вакцины против коронавируса «Спутник V».



Главный врач медицинского центра «Лидер медицины», вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что один заболевший сотрудник может заразить до 60—90% коллег при работе в общем помещении. Он призвал работодателей обеспечить социальную дистанцию в офисах.

Примерно треть россиян начала закупать товары впрок, опасаясь нового карантина.

Миллиардер Алишер Усманов пожертвовал итальянскому региону Сардиния 500 тыс. евро на борьбу с коронавирусом.

Фото: kremlin.ru

ЕС отказался от российской вакцины

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 45 029 008 человек, 1 181 108 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (9 047 194). На второй строчке — Индия (8 137 119), на третьей — Бразилия (5 516 658 ). Россия на четвертом месте (1 618 116), на пятом — Франция (1 377 347).



Больше всего смертей зафиксировано в США (229 708). За ними следуют Бразилия (159 477 ), Индия (121 641 ), Мексика (91 289 ) и Великобритания (46 319).



Еврокомиссия пригрозила Венгрии санкциями из-за переговоров о российской вакцине от коронавируса.

В ВОЗ обеспокоились долгосрочными последствиями коронавируса для здоровья людей. После перенесенной болезни у людей проявляются утомляемость, кашель, затруднения в дыхании, воспаления и поражения основных органов, включая легкие и сердце, в течение долгого времени.

Фото: Ринат Назметдинов

Препараты от коронавируса, произведенные в России и Китае, никогда не войдут в стратегию по вакцинации стран Европейского союза, сообщил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Чемпион мира по футболу 1986 года Диего Марадона верит, что от пандемии коронавируса мир спасет российская вакцина.

Мексиканский миллиардер Рикардо Салинас Плиего, который входит в список Forbes, вылечился от коронавируса и пообещал раздать клиентам своего банка 1 млн песо (около 3,7 млн рублей).

Эксперты из Испании выявили, что 82% пациентов, зараженных коронавирусом, имеют дефицит витамина D.

Американские ученые выяснили, что коронавирус может проявляться раздражением на пальцах ног.

Ольга Плешкова