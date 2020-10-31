В Казани вынесли приговор торговцу незарегистрированными экспресс-тестами на COVID-19

В Казани вынесли приговор мужчине, которые торговал в Интернете комплектами незарегистрированных тестов для диагностики COVID-19. Ему вынесено наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей.

Установлено, в июне 2020 года 30-летний подсудимый незаконно приобрел в Московской области не менее 100 упаковок с незарегистрированными медицинскими изделиями — комплектами тестов для диагностики коронавируса. Продать он их решил через Интернет, где предложил незнакомому мужчине, не зная, что тот является сотрудником МВД. На улице Театральной в Казани он сбыл 100 упаковок незарегистрированных тестов на сумму 165 000 рублей, а после получения денег был задержан.

realnoevremya.ru

Против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок». Суд учитывал обстоятельства, характер и степень общественной опасности преступления. Подсудимому назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 30 000 рублей, сообщает пресс-служба Вахитовского районного суда города Казани

Ранее в Татарстане поймали группу лиц, которые организовали поставки тестов из-за рубежа.

