В казанском метро потребовали создать женские вагоны

Активисты потребовали создать в казанском метрополитене отдельные вагоны для женщин. Соответствующая петиция появилась на сайте change.org.

Авторы петиции считают, что это снизит риски заражения COVID-19: «Женское сообщество Республики Татарстан требует как можно скорее запустить в метро женские вагоны, где женщины бы соблюдали безопасную социальную дистанцию. В настоящее время им это не удается из-за мужчин, которые сидят, широко расставив ноги, женщины же вынуждены жаться друг к другу, нарушая социальную дистанцию и подвергая себя опасности заражения!».

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Отдельно в обращении говорится о необходимости разрешить не надевать маски женщинам в хиджабах, поскольку «хиджаб предусматривает защиту органов дыхания».

Петиция адресована Минтрансу РФ, Миндортрансу РТ, Роспотребнадзору и его республиканскому управлению, а также мэру Казани.

Пока обращение подписали только 18 человек.