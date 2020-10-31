Первые добровольцы старше 60 лет получили вакцину «Спутник V»

Первая группа добровольцев пожилого возраста получила дозу вакцины против коронавируса «Спутник V».

«В младшей возрастной группе, которая уже исследовалась, в большинстве случаев в первые 24–49 часов после введения первой дозы вакцины было характерно предгриппозное состояние и повышение температуры. Ни у одного участника исследований старшей возрастной группы из тех, кто 28 октября получил вакцину, этих реакций отмечено не было», — рассказал руководитель клинического исследования, главный исследователь Центральной клинической больницы Никита Ломакин в интервью «Известиям».

В испытаниях приняли участие 28 человек старше 60 лет, они получили первую дозу препарата 28 октября. Всего в исследованиях планируется задействовать 110 человек.

Как отмечается, у добровольцев не выявили побочных эффектов от вакцины. Он также добавил, что из соображений безопасности добровольцы пока находятся в стационаре.