Минпромторг РФ выявил проблемы с медицинским кислородом в 22 регионах

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Минпромторге РФ сообщили о нехватке медицинского кислорода для ковидных госпиталей в 22 регионах страны. При этом производители готовы покрыть спрос на 100%.

«Мы провели опрос всех 85 субъектов Российской Федерации. В результате выявили осложненную ситуацию в медицинском кислороде в 22 регионах», — приводит пресс-служба министерства слова главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Фото: minpromtorg.gov.ru

По словам чиновника, в первом полугодии 2020 года в России было произведено примерно 4,5 млн кубометров газообразного кислорода и 64 тыс. тонн кислорода в жидком состоянии — это на 40% больше, чем в прошлом году.

Напомним, в Ростовской области сразу несколько пациентов с коронавирусом умерли из-за закончившегося в аппаратах искусственного дыхания кислорода. В результате в отставку ушла глава регионального Минздрава Татьяна Быковская.