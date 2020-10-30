Итоги дня: попытка теракта в Кукморе, землетрясение в Турции, протесты таксистов в Екатеринбурге
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 30 октября:
- В ночь на пятницу недавно переехавший в Кукмор подросток попытался забросать бутылками с зажигательной смесью здание районного отдела полиции. Он был застрелен при задержании, но успел ранить ножом одного из полицейских. Предположительно, 16-летний юноша подался в радикальный ислам. При этом он не состоял на учете как склонный к экстремизму и не посещал ни одну мечеть в районе.
- «Реальное время» выяснило, что следователи уже проверяют на причастность к попытке поджога отчима подростка Марата Замалиева. Он отсидел 12 лет по делу о подрыве газопровода в 1999 году.
- Расследование дела взял на личный контроль президент Татарстана Рустам Минниханов. Об инциденте знают уже и в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже прокомментировал произошедшее и заявил, что инцидент не связан со вчерашними терактами во Франции. Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил выяснить мотивы юного террориста.
СМИ нашли обращение юноши, записанное перед терактом. В нем он сообщил, что намерен поджечь «шайтанское» кафе, а также призывал нападать на полицейских.
- Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ за январь — сентябрь 2020 года сократилась в 2,8 раза и достигла 52,4 млн рублей. Согласно отчетности компании, выручка сократилась на 21,4%, а прибыль от продаж упала на 88,3 млрд рублей. Прочие доходы снизились в 3 раза. Стоит отметить, что по итогам первого полугодия прибыль «Татнефти» упала в 4 раза, а значит, в III квартале компания смогла отчасти отыграть потери.
- В Турции произошло землетрясение. По предварительным данным, погибли шесть человек, пострадали более 200. Катастрофа зафиксирована в провинции Явуз, недалеко от города Измира. Местные власти сообщают, что из-под завалов спасены 70 человек.
- Казанские рестораторы оценили потери от запрета на работу ночью. Некоторые считают, что в барах выручка упадет на 50%, в ресторанах — на 30—40%. Отмечается, что в выходные дни посетители приходят около 9—10 часов вечера и сидят до закрытия.
- В Башкирии продлили школьные каникулы. Из-за второй волны коронавируса школьники в республике продолжат отдыхать до 9 ноября.
- Подряд на реконструкцию казанского зоопарка достался компании «Евростройхолдинг+». Контракт заключат за 477,4 млн рублей. Компания займется прокладкой дополнительных инженерных систем, установкой видеонаблюдения и благоустройством.
- Жительницу Казани, в чьей квартире в мае произошел взрыв газа, отправят на принудительное лечение. Следствие считает, что она специально повредила шланг от газовой плиты, а затем подожгла в соседней комнате книги. Однако экспертиза выявила у подозреваемой признаки психического расстройства.
- Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов раскритиковал высказывания президента Франции Эммануэля Макрона. В своем Instagram боец написал, что французские власти оскорбляют полтора миллиарда мусульман, и пригрозил им последствиями: «Аллах скор в расчете, и вы это увидите».
- КАМАЗ обнаружил на своих складах залежалые материально-производственные запасы (МПЗ) на 1,5 млрд рублей. Теперь руководство предприятия проанализирует, как их использовать.
- В Зеленодольском районе пользователи соцсетей заметили столб, установленный на проезжей части. В администрации района пояснили, что дорожники расширили проезжую часть и теперь столб будут убирать представители «Сетевой компании».
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил участников акций протеста, что силовики будут действовать более жестко. Он призвал силовиков «не брать пленных».
- В Екатеринбурге таксисты вышли на протесты из-за новых «антиковидных» ограничений. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, который обязывает их устанавливать перегородку между водительским и пассажирским сиденьями.
- Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал видео в память об умершем от COVID-19 мэре Уфы Ульфате Мустафине. Ролик собран из нарезки кадров, рассказывающих о рабочих местах и посещениях чиновником различных учреждений.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым