Жительницу Казани, обвиняемую во взрыве газа, хотят отправить на принудительное лечение

Жительницу Казани, обвиняемую во взрыве газа, хотят отправить на принудительное лечение — органы следствия направили в суд Татарстана постановление о применении в отношении женщины принудительной меры медицинского характера.



По версии следствия, 24—25 мая женщина, находясь в своей квартире по улице Волгоградской, повредила шланг от газовой плиты, а затем подожгла в соседней комнате книги и другие предметы. Утром 25 мая газовоздушная смесь природного газа воспламенилась, в результате чего было повреждено пять квартир и общедомовое имущество.

В результате экспертизы у женщины обнаружились признаки хронического психического расстройства — она не имела возможности руководить своими действиями и осознавать их опасность, сообщает Следком РФ по РТ.

Ранее «Реальное время» сообщало подробнее о причинах произошедшего.