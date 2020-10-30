«Бары потеряют 50% выручки, рестораны — 30—40%»: к чему приведут ограничения на «ночную жизнь» в Татарстане

Фото: Максим Платонов

«В это время люди теряют бдительность»

Казанские рестораторы по-разному отреагировали на постановление кабмина Татарстана об ограничении работы в ночное время. «Реальное время» опросило владельцев ночных заведений, которые хоть и закалены весенним локдауном, в вышедшем постановлении правительства увидели для себя довольно мрачный месседж.

Напомним, постановление о закрытии на ночь развлекательных заведений и общепита вышло накануне вечером. С 31 октября в Татарстане приостанавливается работа заведений общепита (за исключением обслуживания навынос, на вокзалах и в аэропортах) и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий с 23.00 до 6.00.

Контролировать исполнение постановления будет МВД в течение как минимум месяца. Ситуацию намерены мониторить и по истечении месяца принимать решения по части смягчения ограничений или введения дополнительных.

Как объяснила заместитель руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина, период с 23.00 до 6.00 выбран, так как «в это время теряется бдительность» — люди забывают и о масках, и о социальной дистанции.



Саму необходимость новых ограничений Авдонина связала не столько с рекомендацией федерального Роспотребнадзора, и даже не столько с ростом случаев коронавируса, а с общим сезонным ростом ОРВИ — в том числе и «традиционных», и COVID-19. Она напомнила, что рекомендации об ограничении времени работы общепита есть, например, в санитарных правилах по гриппу.

Рестораторы считают потери

Совладелец группы OFS, казанский ресторатор Михаил Клопоух считает, что существенного падения выручки из-за ограничений не произойдет. По крайней мере, пострадает не весь общепит, а только его «ночная половина».

«То, насколько заведения пострадают, зависит от формата заведения. Понятно, что заведения клубного, барного формата делают основную выручку в пятницу — субботу, после 11 вечера. Ударит, и я думаю, что процентов на 15. Если это просто ресторан, кафе или столовая, то существенную роль это не сыграет: многие из них работают до 11, максимум до 12 вечера, процент выручки ночью ничтожный. У нас часть заведений по пятницам и субботам работают до двух, мы понимаем, что потеряем какую-то часть выручки, но будем делать акценты на других часах».



Значительно больше расстроен новыми ограничительными мерами владелец баров Top Hop и Leuven Айрат Гарипов: при всех вложенных усилиях в меры профилактики заведения все равно вынуждены терять в выручке.

«По оценкам, падение выручки произойдет до 50% в пивных барах и 30—40% в ресторанах. Возможно, вырастет выручка по доставке, но на сколько, я не могу сказать. Я считаю, что эти меры излишни, мы во всех ресторанах поставили рециркуляторы воздуха, все в масках работают, соблюдаем требования по загрузке и расстояниям. Отрасль и так слабая, [во время самоизоляции] поддержки не было долгое время. Для нас самый сложный вопрос — это арендодатели, которые, скорее всего, займут позицию «Вас же не закрыли, платите». Если и дальше будут ограничивать работу [...], наступит повальное закрытие общепита. Пусть закроют общественный транспорт, метро! Зачем уничтожать общепит?!»



«Просто нам дали сигнал: закрывайтесь, без вас проживем»

Совладелец баров MrWillard, ReLab, «Прометей» Артур Галайчук считал из документа отдельный месседж властей. Сейчас в баре разрабатывают новую стратегию, чтобы остаться на плаву.

«Для нас это, конечно, основной удар, потому что у нас бары, которые работают ночью. Самое обидное, что у нас бары, в которых нет ни танцев, ни громкой музыки, люди просто приходят общаться, перекусить и выпить. Доля выручки в ночное время — это половина минимум, а если брать пятницу — субботу, это и больше половины. Конечно, мы не закроемся, хуже, чем локдаун весной, уже не будет, но теперь по большому счету нам дали понять, что мы никому не нужны. Никто не будет нас поддерживать на плаву, просто всем дали сигнал: «Закрывайтесь, без вас проживем». Мы перестроимся, сейчас мы разрабатываем стратегию».



Исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и РТ Галина Шарафутдинова уверена, что ограничения существенно ударят по отрасли. Причем как финансово, так и по репутации.

«Для нас запрет работы после 23 часов грозит тем, что самые кассовые дни будут потеряны. 30% от оборота мы делаем именно в эти дни. Люди привыкли посещать заведения в вечернее время, они приходят в 9—10 вечера, заведения работают до двух, до шести утра. В связи с тем, что вышло такое постановление, ограничивающее только нашу отрасль, уже есть мнения гостей, что мы опасны. Они говорят: «Ой, у вас что там, все плохо?» И я их понимаю. Для них это устрашающий фактор: раз нас ограничивают, значит, мы являемся источниками заражения. Хотя мы безопасны, это показывает статистика, наши сотрудники не болеют. Мы находимся сейчас в большом шоке от происходящего, для нас это действительно будет являться крахом. Мы сейчас собираем предложения от отрасли, будем обобщать, совместно с омбудсменом планируем писать обращение на имя президента Татарстана и федеральным властям», — прокомментировала ситуацию Шарафутдинова.



Ольга Плешкова