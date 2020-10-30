В Зеленодольском районе объяснили, почему дорогу проложили через столб

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В пресс-службе Зеленодольского района прокомментировали ситуацию со столбом посреди проезжей части в поселке Васильево. Там пообещали, что опора ЛЭП будет демонтирована.

«Дорожники по новому проекту расширили проезжую часть на этом участке дороги, в том числе сделали тротуар, из-за этого тот столб, который ранее находился у дороги, сейчас остался на дороге. На месте работает бригада Сетевой компании, они будут демонтировать старый столб, а новый установят где и полагается — на обочине дороги», — прокомментировали «Реальному времени» в пресс-службе района.

Также отмечается, что пока столб находится на проезжей части, во избежание ДТП были установлены все необходимые дорожные знаки, обозначающие препятствие.

Ранее «Реальное время» сообщало, что под Казанью дорожники проложили дорогу, посреди которой оказался столб.