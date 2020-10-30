Хабиб Нурмагомедов оскорбил Макрона после его высказывания о мусульманах

Российский боец Хабиб Нурмагомедов резко раскритиковал высказывания президента Франции Эммануэля Макрона и иных французских представителей. Действующий чемпион UFC в легком весе выложил пост об этом в своем Instagram.



Нурмагомедов считает, что Макрон и его последователи «под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман».

«Мы, мусульмане, любим нашего пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) больше, чем наших матерей, отцов, детей, жен и всех остальных близких нашему сердцу людей. Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком», — сказано в посте.

Ранее Макрон назвал исламистским терактом убийство преподавателя истории. Он заявил, что инцидент — «атака на наши ценности».