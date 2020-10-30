Хабиб Нурмагомедов оскорбил Макрона после его высказывания о мусульманах
Российский боец Хабиб Нурмагомедов резко раскритиковал высказывания президента Франции Эммануэля Макрона и иных французских представителей. Действующий чемпион UFC в легком весе выложил пост об этом в своем Instagram.
Нурмагомедов считает, что Макрон и его последователи «под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман».
«Мы, мусульмане, любим нашего пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) больше, чем наших матерей, отцов, детей, жен и всех остальных близких нашему сердцу людей. Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком», — сказано в посте.
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Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скор в расчёте и вы это увидите. Мы — мусульмане, любим нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) больше, чем наших матерей, отцов, детей, жён и всех остальных близких нашему сердцу людей. Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком, конец всегда за Богобоязненными. — — Holy Quran 33:57 ------------------ Воистину, тех, которые поносят Аллаха и Его Посланника, Аллах проклял в этом мире и в Последней жизни и уготовил им унизительные мучения.
Ранее Макрон назвал исламистским терактом убийство преподавателя истории. Он заявил, что инцидент — «атака на наши ценности».ОбществоВласть
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