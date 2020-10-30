Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ снизилась в 2,8 раза

Чистая прибыль «Татнефти» (MOEX: TATN) за девять месяцев текущего года по РСБУ снизилась до 52,4 млн рублей, то есть в 2,8 раза. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет компании.



Так, выручка снизилась на 21,4% — до 483,8 млрд рублей, а себестоимость — на 3,6%, то есть до 356,7 млрд рублей.

Падение прибыли от продаж составило 88,3 млрд рублей, таким образом, показатель упал в 2,3 раза. Прочие доходы снизились в 3 раза, то есть до 14,4 млрд рублей. Прочие расходы упали в 2 раза, до 30 млрд рублей.

За период с января по сентябрь прибыль налогообложения составила 69,5 млрд рублей, это в 2,7 раза меньше аналогичного периода прошлого года.

Ранее сообщалось, что прибыль «Татнефти по итогам первого полугодия 2020 года упала в 4 раза.