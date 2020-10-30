Бастрыкин поручил выяснить мотивы кукморского подростка-террориста

Делом о попытке подрыва здания полиции в Кукморе займутся сотрудники центрального аппарата Следкома. Такое поручение дал сегодня глава ведомства Александр Бастрыкин.



Также главный следователь страны дал указания тщательно установить все обстоятельства произошедших событий, в том числе причины, побудившие подростка совершить особо тяжкие преступления, и условия, способствовавшие этому, сообщает пресс-служба Следкома.

Напомним, подозреваемым в покушении на теракт и посягательстве на жизнь полицейского посмертно стал 16-летний кукморский подросток. По версии следствия, он бросил в здание отдела полиции несколько бутылок с зажигательной смесью, а при задержании напал с ножом на полицейского и нанес ему три ранения, после чего был застрелен.

В Кукморе введен полицейский план «Крепость» — на случай новых попыток нападений на объекты силовиков.

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