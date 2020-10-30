Бастрыкин поручил выяснить мотивы кукморского подростка-террориста
Делом о попытке подрыва здания полиции в Кукморе займутся сотрудники центрального аппарата Следкома. Такое поручение дал сегодня глава ведомства Александр Бастрыкин.
Также главный следователь страны дал указания тщательно установить все обстоятельства произошедших событий, в том числе причины, побудившие подростка совершить особо тяжкие преступления, и условия, способствовавшие этому, сообщает пресс-служба Следкома.
Напомним, подозреваемым в покушении на теракт и посягательстве на жизнь полицейского посмертно стал 16-летний кукморский подросток. По версии следствия, он бросил в здание отдела полиции несколько бутылок с зажигательной смесью, а при задержании напал с ножом на полицейского и нанес ему три ранения, после чего был застрелен.
В Кукморе введен полицейский план «Крепость» — на случай новых попыток нападений на объекты силовиков.
Детали ночного ЧП — в материале «Реального времени».ПроисшествияВластьОбщество Татарстан
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В СМИ пишут, на месте ЧП было сделано 12 выстрелов. В т. ч. 6 в парня, что сотрудники МВД по РТ не профессионалы и трусливые люди, испугались ножа?. Складывается впечатление, что полицейские вели бой с вооружённым огнестрельным оружием преступником или преступниками. Им достаточного было произвести два предупредительного выстрела в воздух, если правонарушитель не подчинился требованию полицейских, им достаточно было произвести один точный выстрел в ногу или в руку нарушителю закона РФ, его задержать и допросить, там вся правда вскрылась бы.
Следственный комитет и прокуратура РФ должна тщательно и объективно проверить это происшествие, рассматривать не только вину убитого, но и действия сотрудников полиции которые при этом находились, и дать правовую оценку.