КАМАЗ оценил остатки на своих производствах в 1,5 млрд рублей

КАМАЗ проверил склады и цеха своих производств и выявил материально-производственные запасы (МПЗ) на 1,5 млрд рублей. Сейчас на производстве думают, как их использовать.



По данным отчетов, более полугода без движения на предприятии находились 87 288 номенклатурных позиций МПЗ. Залежалые остатки — следствие нерешенных организационных вопросов. Отмечается, что по некоторым позициям МПЗ работающие более пяти лет сотрудники не смогли пояснить цель закупки и причину невостребованности составляющих.

По большей части номенклатуры решается вопрос о продаже, вовлечении в производство. «Создается рабочая группа с участием представителей блоков закупок, продаж, исполнительного директора и директора по развитию по разработке мероприятий по использованию залежалых МПЗ», — сообщает пресс-служба компании.

realnoevremya.ru

Ранее сообщалось о запуске КАМАЗом проекта «Оценка качества вождения» («ОКВ»), по которому водители грузовиков смогут получать за поездки баллы и советы по снижению расходов топлива.

