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Минниханов взял на личный контроль расследование попытки теракта в Кукморе

10:52, 30.10.2020 3
Минниханов взял на личный контроль расследование попытки теракта в Кукморе

Президент Татарстана Рустам Минниханов взял на личный контроль расследование уголовного дела о покушении на теракт в Кукморе. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе президента Татарстана.

Рустаму Минниханову оперативно доложили о произошедшем.

МВД по РТ

«По итогам оперативно-разыскных и следственных действий дополнительная информация будет доведена до общественности. Вопрос находится на личном контроле Рустама Минниханова», — сообщила руководитель пресс-служба президента РТ Лилия Галимова.

Ранее «Реальное время» сообщало, что этой ночью в Кукморе произошла попытка теракта — на территорию служебной парковки районного отдела полиции 16-летний подросток бросил две бутылки с зажигательной смесью. Полицейские заметили и стали преследовать злоумышленника, при задержании тот бросился на силовиков с ножом и был застрелен. На место происшествия выехал прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 10:56
    Как зовут этого подростка? Где его семья и родители? Где он учился?
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  • Анонимно 10:59
    Доигрались с темой нацизма и религиозных распрей.
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  • Анонимно 11:22
    Чем меньше инфы и попытки замять и залакировать ситуацию, тем больше слухов. Оперативнее должны работать пресс-службы оперативных служб. Есть слух, что он сын эмигрантов. Ваш ход господа!
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