Минниханов взял на личный контроль расследование попытки теракта в Кукморе

Президент Татарстана Рустам Минниханов взял на личный контроль расследование уголовного дела о покушении на теракт в Кукморе. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе президента Татарстана.

Рустаму Минниханову оперативно доложили о произошедшем.

МВД по РТ

«По итогам оперативно-разыскных и следственных действий дополнительная информация будет доведена до общественности. Вопрос находится на личном контроле Рустама Минниханова», — сообщила руководитель пресс-служба президента РТ Лилия Галимова.



Ранее «Реальное время» сообщало, что этой ночью в Кукморе произошла попытка теракта — на территорию служебной парковки районного отдела полиции 16-летний подросток бросил две бутылки с зажигательной смесью. Полицейские заметили и стали преследовать злоумышленника, при задержании тот бросился на силовиков с ножом и был застрелен. На место происшествия выехал прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

