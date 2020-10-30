СМИ нашли заявление подростка, напавшего на полицейских в Кукморе, — он шел поджигать кафе

Перед нападением на кафе в Кукморе 16-летний Виталий А. записал видеообращение. В нем он прямо заявлял о своих намерениях поджечь кафе, в котором «продают харам, слушают музыку, продают алкоголь». Подросток называл кафе мерзким и «шайтанским». Отрывок видеообращения опубликовала Baza.

В сообщении сказано, что полная версия видео наполнена призывами к нападениям на сотрудников полиции.

Ранее сообщалось, что дело о попытке теракта в Кукморе передадут в центральный аппарат Следкома.