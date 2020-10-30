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СМИ нашли заявление подростка, напавшего на полицейских в Кукморе, — он шел поджигать кафе

15:22, 30.10.2020 2

Перед нападением на кафе в Кукморе 16-летний Виталий А. записал видеообращение. В нем он прямо заявлял о своих намерениях поджечь кафе, в котором «продают харам, слушают музыку, продают алкоголь». Подросток называл кафе мерзким и «шайтанским». Отрывок видеообращения опубликовала Baza.

В сообщении сказано, что полная версия видео наполнена призывами к нападениям на сотрудников полиции.

Ранее сообщалось, что дело о попытке теракта в Кукморе передадут в центральный аппарат Следкома.

ПроисшествияОбщество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:48
    Дремучий басурман...
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  • Анонимно 16:10
    Ну вот пожалуйста! было видео обращение публичное , поэтому спрашивается куда смотрели МВД по РТ и ФСБ России? или они только контролируют и прессуют оппозицию и кто критикует обосновано власти ?.
    И вопрос, какие были основание и сотрудников полиции убивать этого мальчика?. Они после двух предупредительных выстрелов в воздух могли его только ранить в ногу или руки,а после задержать и допросить. Там всё ясно и понятно было бы. Вопросов много, однако объективных ответов нет.
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