В Казань после многолетнего перерыва вернулся Benetton Group

В октябре, после многолетнего перерыва, в «Мегу» вернулся магазин United Colors Of Benetton. Говоря о планах по развитию сети, коммерческий директор Benetton Russia Низами Гаджиев уверенно заявил, что Казань может «достойно представлять два-три магазина Benetton».



Benetton Group также возвращает в Казань «сводного брата» United Colors Of Benetton — бренд Sisley. Татарстанский предприниматель Адель Ягудин рассказал «Реальному времени», что заключил соглашение с московским представительством компании. Магазин откроется с запуском нового ТЦ Kazanmall, и он тоже будет в новой концепции — Rich & Raw.

Для Sisley — это тоже повторное возвращение в город, первое пришествие состоялось более 10 лет назад. Монобрендовый магазин марки открылся на углу улиц Баумана и Астрономической, в доме 62, по месту «прописки» бренда Benetton, затем перебрался ближе к Кремлю, в дом 50, где в бутике «Парижский дом Д’эЛь» сосредоточились на тот момент более высокие бренды — Max-Mara, Marina Rinaldi. Однако во второй половине 2010-х магазины Sisley начали закрываться в разных регионах России.

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