Аэропорты «Казань» и «Бегишево» перешли на зимнее расписание

Татарстанские аэропорты «Казань» и «Бегишево» перешли на зимнее расписание.

Так, в аэропорту столицы Татарстана перевозки по зимнему расписанию осуществляются с 25 октября. Оно будет действовать до 27 марта 2021 года включительно.

Так, с 31 октября из казанского аэропорта откроются рейсы в Занзибар. Также увеличится количество вылетов в Стамбул — авиакомпании «Победа» и «Северный ветер» открывают зимний сезон рейсами туда: четыре и три раза в неделю соответственно. Не менее четырех раз в неделю в турецкий город летает Turkish Airlines. Таким образом, рейсы из Казани в Стамбул станут ежедневными. «В новом сезоне также запланированы зимние рейсы на курорты Юго-Восточной Азии и другие излюбленные жителями Татарстана туристические направления — при условии возобновления авиасообщения со странами», — говорится в сообщении пресс-службы казанского аэропорта.

realnoevremya.ru / Максим Платонов

В новом сезоне из Казани можно будет улететь в Екатеринбург, Махачкалу, Самару, Нижний Новгород, Ярославль, Пермь, Сургут, Новый Уренгой, Омск, Челябинск, Нижневартовск, Томск, Волгоград, Кемерово, Барнаул, Ханты-Мансийск, Красноярск, Салехард и Ноябрьск, Новокузнецк, Калининград, Минеральные Воды и Краснодар.

Со вчерашнего дня, 25 октября, на зимнее расписание перешел аэропорт «Бегишево». Оно также будет действовать до 27 марта следующего года включительно. В новом сезоне ожидаются регулярные рейсы в Сочи, Нижневартовск, Минеральные Воды и Сургут. Сохранятся рейсы из «Бегишево» в Ростов-на-Дону, Краснодар и в Новосибирск, сообщает пресс-служба аэропорта.