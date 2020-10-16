Из Казани откроются чартерные рейсы на остров Занзибар

Авиакомпания AZUR air с 31 октября запускает чартерные рейсы в Танзанию на остров Занзибар. Вылеты запланированы Казани, Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов.

Рейсы будут осуществляться в течение всего осенне-зимнего расписания и запланированы с частотой раз в 10 дней. Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 777-300ER, сообщает пресс-служба авиакомпании.

realnoevremya.ru

Вчера аэропорт «Бегишево» сообщил, что с ноября рейсы в Сочи будут выполняться круглогодично.

