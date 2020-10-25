Главное о коронавирусе на 25 октября: в Татарстане тестируют вакцину, в мире новый рекорд заболеваемости

Как добиться коллективного иммунитета?

За последние сутки в Татарстане подтвердились 48 новых случаев коронавируса, из них 45 контактных и три завозных. 12 пациентов госпитализированы, остальные лечатся дома.



Таким образом, на утро 25 октября в республике выявили уже 8 145 случаев заражения COVID-19. Выздоровели за весь период 6 926 человек, в том числе девять за минувшие сутки. Умерли 107 пациентов.

Главный специалист-эпидемиолог Татарстана Дмитрий Лопушов рассказал, как себя чувствуют добровольцы, которые в тестовом режиме привились от коронавируса в республике. «Все они чувствуют себя великолепно», — сообщил он «Реальному времени».



Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Замглавврача РКБ Марсель Миннуллин считает самым эффективным противодействием COVID-19 коллективный иммунитет.



Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян назвал Татарстан в числе восьми российских регионов с самым резким ростом заболеваемости COVID-19.



Концерты «Руки Вверх!» в Казани и Набережных Челнах пришлось перенести уже в третий раз. Теперь они назначены на 20 и 21 февраля.

Заболеваемость растет по всей стране

За последние сутки в России выявлено 16 710 новых случаев коронавируса, выздоровели 7 704 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 513 877 человек.



Зафиксировано 229 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 26 050 человек.

Эксперт по статистике заявил, что в России не осталось ни одного региона, в котором бы заболеваемость COVID-19 снижалась.



Фото mos.ru

Вирусолог Центра имени Гамалеи профессор Виктор Зуев предположил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется к лету 2021 года.

В МГТУ имени Баумана решили продлить удаленку.



В России за неделю выявили 114 543 заразившихся коронавирусом.

Печальный рекорд

Всего в мире с начала пандемии заразились 42,6 млн человек, 1,1 млн человек умерли. Такие данные на 10.20 (мск) приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (8,58 млн). На второй строчке — Индия (7,86 млн), на третьей — Бразилия (5,38 млн). Россия на четвертом месте с существенным отставанием от тройки рейтинга — 1,49 млн, на пятом — Франция (1,08 миллиона).



Больше всего смертей зафиксировано в США (224 899). За ними следуют Бразилия (156 903), Индия (118 534), Мексика (88 743) и Великобритания (44 835).

Ученые из Индии сообщили, что в соответствии с результатом их исследования плазма переболевших COVID-19 не помогает другим пациентам справиться с болезнью.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние сутки в мире коронавирусом заразились 465 тысяч человек. Это рекордное количество с начала пандемии.



Власти США одобрили первое в стране официальное лекарство от коронавируса — Veklury (Remdesivir).

В Колумбии заразилось уже более миллиона человек.

Фото facebook.com/WhiteHouse

Барак Обама обвинил Дональда Трампа в провальной ситуации с коронавирусом в США.

Евгений Калашников