В МГТУ имени Баумана продлевают удаленку

Роспотребнадзор выдал Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана предписание о продлении дистанционного режима обучения из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает RT со ссылкой на ведомство.



В сообщении сказано, что предписание о продлении дистанционного обучения студентов четырёх корпусов выдано повторно в адрес ректора из-за непринятия мер против распространения коронавируса.

О закрытии для посещения учебного заведения из-за несоблюдения мер профилактики стало известно 20 октября.

Ранее представитель пресс-службы «Бауманки» сообщал, что университет не закрывается.

