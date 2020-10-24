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В МГТУ имени Баумана продлевают удаленку

19:00, 24.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В МГТУ имени Баумана продлевают удаленку
Фото: google.com/maps / скриншот

Роспотребнадзор выдал Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана предписание о продлении дистанционного режима обучения из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает RT со ссылкой на ведомство.

В сообщении сказано, что предписание о продлении дистанционного обучения студентов четырёх корпусов выдано повторно в адрес ректора из-за непринятия мер против распространения коронавируса.

О закрытии для посещения учебного заведения из-за несоблюдения мер профилактики стало известно 20 октября.

Ранее представитель пресс-службы «Бауманки» сообщал, что университет не закрывается.

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