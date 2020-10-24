Эксперт назвал Татарстан в числе регионов с резким ростом заболеваемости COVID-19

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что в России не осталось ни одного региона, где динамика заболеваемости говорила бы о затухании эпидемии. Однако в восьми регионах наблюдается наиболее тяжелая ситуация по росту заболеваемости, в их числе — Татарстан.

— Пришлось ввести новый цвет на карте [распространения COVID-19], темно-красный. Он обозначает регионы с наиболее тяжелой ситуацией, распространение заболевания там растет быстрее всего. В эту категорию попали: Бурятия, Чукотка, Республика Алтай, Новосибирская область, Марий Эл, Севастополь, Псковская область, Ненецкий автономный округ, — приводит слова Тавадяна «РИА Новости».

Самыми стабильными регионами с точки зрения распространения COVID-19 стали Краснодарский край, Чечня, Ингушетия, Ленинградская область.

Напомним, что за последние сутки в России выявлено 16 521 случай COVID-19. В Татарстане за сутки выявили 5 случаев заражения коронавируса. Подробнее о послегних новостях, связанных с COVID-19, — в нашем ежедневном материале.