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Группа «Руки Вверх!» перенесла концерты в Казани и Челнах на февраль 2021 года

07:12, 25.10.2020
Группа «Руки Вверх!» перенесла концерты в Казани и Челнах на февраль 2021 года
Фото: vk.com

Группа «Руки Вверх!» перенесла гастрольный тур на 2021 год. В Казани и Набережных Челнах концерты пройдут 20 и 21 февраля.

«К сожалению, мы вынуждены вновь перенести гастрольный график на весну 2021 года», — говорится в сообщении группы.

Предполагалось, что концерты пройдут 6 ноября в Казани и 7 февраля в Челнах.

Подчеркивается, что билеты будут действительны и возвращать или менять их не обязательно.

Общество Татарстан
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