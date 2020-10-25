Группа «Руки Вверх!» перенесла концерты в Казани и Челнах на февраль 2021 года

Группа «Руки Вверх!» перенесла гастрольный тур на 2021 год. В Казани и Набережных Челнах концерты пройдут 20 и 21 февраля.

«К сожалению, мы вынуждены вновь перенести гастрольный график на весну 2021 года», — говорится в сообщении группы.

Предполагалось, что концерты пройдут 6 ноября в Казани и 7 февраля в Челнах.

Подчеркивается, что билеты будут действительны и возвращать или менять их не обязательно.