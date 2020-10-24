Замглавврача РКБ: остановить пандемию сможет коллективный иммунитет

Фото: скриншот

Коронавирус в России сможет остановить коллективный иммунитет. Об этом рассказал Марсель Миннуллин в программе «Интервью без галстука» Андрея Кузьмина.



По словам Миннулина, пандемия остановится после формирования коллективного иммунитета, а для этого необходима вакцинация: «Мы верим, что наша российская вакцина действенная, потому что много примеров, которые прошли клинические испытания. Она позволит сформировать коллективный иммунитет, но за его длительностью нужно будет наблюдать. По крайней мере, если будет несколько месяцев, мы в любом случае остановим эту огромную заболеваемость».



«Вирус не зависит от погодных условий. Мы все ждали, что придет жара, а вирус ее не любит. Теперь ждем, что морозы наступят, но от этого ситуация не зависит. Наоборот, ожидается всплеск острых респираторных заболеваний. А там и коронавирус, и грипп, и банальное ОРЗ», — сказал заместитель главврача РКБ.

Ранее и.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов заявлял, что коллективный иммунитет россиян к коронавирусу может сформироваться к осени 2021 года.

