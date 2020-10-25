В Татарстане привились от коронавируса 25 человек

Главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов рассказал о первых привившихся от коронавируса в республике. Пока в Татарстане насчитывается 25 человек, получивших вакцину.

«Из них только один пожаловался на повышение температуры в первый день после прививки. Остальные чувствуют себя отлично, жалоб не предъявляют», — рассказал Лопушов «Реальному времени».

Фото: realnoevremya.ru

Все участники третьего этапа тестирования вакцины — медики.

Ранее депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг сообщил, что заразился коронавирусом, несмотря на прививку COVID-19.

