«Рубин» на выезде сыграет против «Зенита» в матче РПЛ

Сегодня «Рубин» в гостях сыграет против питерского «Зенита» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Казанцы в этой встрече не смогут рассчитывать на дисквалифицированных Оливера Абильдгора и Дениса Макарова. Также под вопросом участие Хвичи Кварацхелии, получившего травму в ходе матча 11-го тура с «Краснодаром» (1:3). При этом грузинский футболист накануне отправился с командой в Санкт-Петербург.

Хвича Кварацхелия отправился вместе с «Рубином» в Санкт-Петербург. Фото: vk.com/fcrk

В составе «Зенита» не будет полузащитника Малкома. По данным главного тренера питерцев Сергея Семака бразилец не сможет принять участие в матче из-за повреждения. Также под вопросом появление на поле Юрия Жиркова, пропустившего игру в Лиге чемпионов против «Брюгге» (1:2).

Казанцы в этом сезоне успешнее играют в гостях, чем дома. В пяти выездных встречах команда Леонида Слуцкого одержала три победы и один раз сыграла вничью. «Зенит», напротив, хорошо выступает при своих болельщиках. В четырех последних домашних матчах питерцы забивали 3 и более голов в ворота соперника.

После 11 сыгранных туров «Рубин» набрал 15 очков и занимает 9-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» вместе со «Спартаком» делит лидерство в чемпионате страны.

Встреча состоится сегодня в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 16.30 по мск. Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на платном телеканале «Матч Премьер».

Подробное превью других наиболее интересных матчей 12-го тура РПЛ можно почитать в материале «Реального времени».