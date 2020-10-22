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Абильдгор и Макаров пропустят матч «Рубина» против «Зенита»

10:49, 22.10.2020 1
Абильдгор и Макаров пропустят матч «Рубина» против «Зенита»
Фото: rubin-kazan.ru

Полузащитники «Рубина» Оливер Абильдгор и Денис Макаров не примут участие в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против питерского «Зенита».

Оба футболиста получили желтую карточку в игре с «Краснодаром», которая стала для них уже четвертой в текущем сезоне. Таким образом, игрокам придется пропустить одну встречу в рамках РПЛ.

Фото: rubin-kazan.ru

Матч с «Зенитом» пройдет в Санкт-Петербурге 21 октября и начнется в 16.30 мск.

Напомним, ранее «Рубин» в гостях уступил «Краснодару» (1:3). После игры казанцы подали протест на судейство Михаила Вилкова, но КДК РФС не удовлетворил запрос клуба.

СпортФутбол Татарстан
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