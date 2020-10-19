Росприроднадзор не нашел техногенных причин гибели морских животных на Камчатке

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, что следов техногенного воздействия, которое могло привести к массовому вымиранию морских обитателей, до сих пор не обнаружено.

По словам Радионовой, зафиксированы некоторые превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ, но они не могли привести к массовому вымиранию морских организмов.

«Мы не видим ярко выраженного техногенного воздействия, чтобы оно могло такой урон нанести. Пока нет. Мы видим какие-то превышения, но они точно не могли привести даже к сотой доле того, что там случилось», — сказала Радионова ТАСС.

Радионова считает, что если подтвердится, что причиной происшествия стало цветение водорослей, то наука должна разработать план, как остановить это.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова обращалась в Следственный комитет с просьбой рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела против виновных в отравлении воды в океане на Камчатке.

