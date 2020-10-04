Загрязнение океана на Камчатке взяла на контроль Генпрокуратура РФ

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Ход и результаты проверки в связи с загрязнением океана на Камчатке взяла на контроль Генеральная прокуратура РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В связи с дополнительной информацией о выявлении загрязненных участков территория проверки расширена: проверочные мероприятия проводятся в бухтах Большая и Малая лагерная и бухте Бабья», — говорится в сообщении ведомства.

К проверке привлечены специалисты уполномоченных органов. К обозначенным, как зараженные, местам выехал исполняющий обязанности Камчатского межрайонного природоохранного прокурора Сергей Подопригора. В ведомстве обещают дать оценку по соблюдению природоохранного законодательства и законодательства об охране вод вплоть до уголовного наказания.

«При наличии оснований будет принят комплекс мер реагирования, в том числе дана уголовно-процессуальная оценка действиям причастных лиц», — заключили в Генпрокуратур РФ.

Напомним, что вчера стало известно о загрязнении воды на Камчатке неизвестными химикатами. Из-за этого берег пляжа оказался усеян мертвыми обитателями океана.

