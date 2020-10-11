Рашид Рахимов официально новый главный тренер «Уфы»

Российский специалист Рашид Рахимов официально назначен главным тренером ФК «Уфа». Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Рахимов был представлен футболистам сегодня перед утренней тренировкой команды.

Срок соглашения с тренером не оглашается.

За свою профессиональную карьеру Рахимов тренировал австрийский «Адмира Ваккер» (2002-2004), «Амкар» (2006-2007, 2009-2011), «Локомотив» (2007-2009) и «Терек» (2013-2017). Последним местом работы 55-летнего специалиста был «Ахмат», под чьим руководством грозненцы выступали с 2018 по 2019 год.



Напомним, ранее пост главного тренера «Уфы» занимал Вадим Евсеев, который на этой неделе расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон.

После 10 сыгранных туров «Уфа» набрала шесть очков и занимает 15-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. Букмекеры считают уфимскую команду одним из главных претендентов на вылет в ФНЛ из-за ухода Евсеева.