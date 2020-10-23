Главное к утру: в Казани появились новые автобусы, Путин впервые прокомментировал ситуацию с Навальным
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 23 октября:
- Вчера в Казани на линию вышли 25 новых автобусов «НЕФАЗ-57.40.5299», работающих на газомоторном топливе. Новые автобусы курсируют по маршрутам № 36 и 45. В салоне одновременно могут находиться до 80 человек, автобус обустроен 28 сидячими местами. Восемь из них подходят для перевозки приоритетных категорий граждан.
- Президент России Владимир Путин заявил, что лично дал разрешение отправить оппозиционера Алексея Навального на лечение в Германию. Российский лидер заявил, что Навального могли не выпустить из-за судебных ограничений.
- Ретейлеры, продающие цифровую электронику, решили, что новые iPhone будут пользоваться большой популярностью в Татарстане. Такой вывод они сделали после начала предзаказа на новые модели iPhone, который стартовал 21 октября.
- Муфтий Дамаска шейх Мухаммед Аднан аль-Афьюни погиб в результате взрыва. В его автомобиле сдетонировала подложенная бомба. Теракт произошел в пригороде сирийской столицы Кудсия.
- В Набережные Челны доставили два трамвая, которые подарены городу правительством Москвы. Всего в город должны доставить 10 трамваев.
- В Татарстане в следующем году планируют создать приложение для тренировок в домашних условиях на татарском языке. Инициатива принадлежит Минспорта РТ.
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