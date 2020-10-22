В Челны доставили шесть из десяти трамваев, подаренных правительством Москвы

В Набережные Челны доставили два трамвая, которые подарены городу правительством Москвы. Всего в город должны доставить 10 трамваев.

Как сообщает издание «Вести КАМАЗа», все трамваи должны быть доставлены в Набережные Челны до конца года. За транспортировку автомобильным тралом десяти трамваев из Москвы в Челны заплатят 1,9 млн рублей.

«К настоящему времени шесть трамваев уже доставлены. Мы пригоняем по две машины в неделю, никаких сложностей с перевозкой вагонов не возникает», — рассказали в компании, доставляющей технику из столицы.



Ранее уже сообщалось, что транспорт направляют в Челны, потому что Москва заменяет трамваи на электробусы.

