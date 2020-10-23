В Татарстане планируют создать фитнес-приложение на татарском языке

В Татарстане в следующем году планируют создать приложение для тренировок в домашних условиях на татарском языке. Инициатива принадлежит Минспорта РТ.

Идею разработки фитнес-приложения внесут в список целей и задач на 2021 год, он будет представлен жителям республики для онлайн-обсуждения и одобрения. Когда инициатива пройдет процедуру утверждения, в кабмине РТ при участии Поволжской академии физической культуры выберут разработчика, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Ранее татарский язык стал первым в программе поддержки проектов на родном языке «ВКонтакте».

