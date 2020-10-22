Новые iPhone будут пользоваться большой популярностью в Татарстане

Ретейлеры, продающие цифровую электронику, решили, что новые iPhone будут пользоваться большой популярностью в Татарстане. Такой вывод они сделали после начала предзаказа на новые модели iPhone, который стартовал 21 октября.

«В первые часы предзаказа мы фиксируем высокий спрос на гаджеты. Активнее всего люди оставляют заявки на базовый iPhone 12 синего и черного цветов на 128 ГБ памяти», — цитирует пресс-службу МТС РБК Татарстан.

apple.com

Напомним, что 13 октября компания Apple провела презентацию своих новых смартфонов.

