Путин заявил, что он лично разрешил отправить Навального в Германию

Президент России Владимир Путин заявил, что лично дал разрешение отправить оппозиционера Алексея Навального на лечение в Германию.

Российский лидер заявил, что Навального могли не выпустить из-за судебных ограничений.

«Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение, имея в виду, что могли бы и не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием. У него были ограничения на выезд. Но я все равно попросил Генеральную прокуратуру разрешить это сделать, и он уехал», — заявил президент.

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Глава государства заявил, что Россия могла бы расследовать обстоятельства произошедшего с Навальным, однако данные до сих пор не были представлены.



Ранее источники британской газеты The Guardian заявили, что отравление российского оппозиционера Алексея Навального организовала вторая служба ФСБ. По данным издания, спецслужбы не хотели убивать Навального, их целью было вынудить оппозиционера уехать из России.

