Сегодня в Казани на линию вышли 25 новых автобусов, работающих на газомоторном топливе

Сегодня в Казани на линию вышли 25 новых автобусов «НЕФАЗ-57.40.5299», работающих на газомоторном топливе. Об этом сообщает пресс-служба минтранса Татарстана.

Новые автобусы курсируют по маршрутам №№ 36 и 45. В салоне одновременно могут находиться до 80 человек, автобус обустроен 28 сидячими местами. Восемь из них подходят для перевозки приоритетных категорий граждан.

realnoevremya.ru

В 2021 году в столице Татарстана появятся еще 92 автобуса «НЕФАЗ».

Ранее стало известно, что автопарк Казани пополнился 53 новыми автобусами НЕФАЗ, работающими на газомоторном топливе.

