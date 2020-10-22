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Муфтий Дамаска погиб в результате теракта

23:38, 22.10.2020

Муфтий Дамаска шейх Мухаммед Аднан аль-Афьюни погиб в результате взрыва. В его автомобиле сдетонировала подложенная бомба, сообщает агентство SANA.

Теракт произошел в пригороде сирийской столицы Кудсия.

«Шейх Аднан Аль-Афюни, муфтий Дамаска и Риф Дамаска, убит в результате теракта», — приводит сообщение министерства по делам вакуфов «РИА Новости».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров осудил убийство учителя во Франции, но призвал «не провоцировать верующих».

Общество Татарстан
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