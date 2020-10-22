Муфтий Дамаска погиб в результате теракта
Муфтий Дамаска шейх Мухаммед Аднан аль-Афьюни погиб в результате взрыва. В его автомобиле сдетонировала подложенная бомба, сообщает агентство SANA.
Теракт произошел в пригороде сирийской столицы Кудсия.
«Шейх Аднан Аль-Афюни, муфтий Дамаска и Риф Дамаска, убит в результате теракта», — приводит сообщение министерства по делам вакуфов «РИА Новости».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров осудил убийство учителя во Франции, но призвал «не провоцировать верующих».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым