Достройка ЖК «Мелодия» взята на контроль прокуратурой Казани

Сегодня долгострой ЖК «Мелодия» вместе с представителями прокуратуры города, исполкома Фонда поддержки дольщиков Татарстана осмотрела заместитель прокурора РТ Юлия Наумова. Об этом сообщает Фонд поддержки дольщиков Республики Татарстан.



Достройка объекта взята на особый контроль прокуратурой Казани. О выполняемых работах застройщик отчитывается ежедневно. В ближайшее время застройщик должен определиться с местом расположения парковки и внести соответствующие изменения в проект дома, если это необходимо.

Ранее правительство Татарстана обратилось в Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства (Москва) с просьбой инициировать процедуру банкротства застройщика ЖК «Мелодия» — компании «Пик+». Многоквартирный дом на улице Комиссара Габишева в Казани находится в высокой степени готовности. Застройщик должен был сдать объект еще во втором квартале 2019 года, но строительство замедлилось и на сегодняшний день ведется сниженными темпами.

